تطورات جديدة في دعوى الإعلامية إيمان أبو طالب ضد طليقها

تصدرت الإعلامية المصرية إيمان أبو طالب اليوم الخميس الموافق الـ27 من يناير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد ظهور تطورات جديدة في دعواها المقامة ضد زوجها.

دعوى إيمان أبو طالب

وقضت محكمة جنح مستأنف الدقي، أمس الأربعاء، بحبس العميد محمد سمير طليق الإعلامية إيمان أبو طالب 6 أشهر في اتهامه بتبديد منقولاتها الخاصة.

طليق إيمان أبو طالب

ومن جانبه رفع سمير دعوى استئناف على الحكم الصادر ضده من محكمة جنح الدقي في الجيزة، بالحبس 3 سنوات، وكفالة 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت ألف جنيه، لاتهامه بتبديد قائمة المنقولات الخاصة بزوجته السابقة الإعلامية إيمان أبو طالب صاحبة الدعوى.

طلب إيمان أبو طالب

وطالبت الإعلامية إيمان أبو طالب في دعواها بتوقيع أقصى عقوبة على المعلن إليه محمد سمير، وفقًا للمادة 341 من قانون العقوبات، بسبب تبديده المنقولات التي قُدّرت بإجمالي 750 ألف جنيه.

إيمان أبو طالب وطليقها

وألزمت إيمان أبو طالب في دعواها طليقها بتأدية مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع إلزامه بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك بعد انفصال محمد سمير عن الإعلامية إيمان أبو طالب قبل عيد الفطر الماضي.

زواج محمد سمير وإيمان أبو طالب

وتزوجت الإعلامية إيمان أبو طالب من محمد سمير في 13 مايو 2017، وأقيم حفل عقد القران بإحدى الحدائق في القاهرة، واقتصر على دعوة المقربين من العروسين فقط، وحضر حفل الزفاف، عدد من الإعلاميين والفنانين ونجوم المجتمع.