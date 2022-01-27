التفاصيل الكاملة حول مسابقة تعيين 30 ألف معلم لسد العجز في المدارس

يبحث العديد من المواطنين عن مسابقة تعيين 30 ألف معلم لسد العجز في المدارس، لمعرفة التفاصيل الكاملة حول هذا الأمر، ومن هنا؛ تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية، التفاصيل التفاصيل الكاملة حول مسابقة تعيين 30 ألف معلم لسد العجز في المدارس.

موعد الإعلان عن مسابقة تعيين 30 ألف معلم

من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عن تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم لسد العجز في المدارس بعد 6 أسابيع.

كيفية التسجيل في مسابقة 30 الف معلم

ومن المفترض أن يكون التسجيل من جانب المدرسين المهتمين بمسابقة 30 ألف معلم التي تطلقها الوزارة إلكترونيا عبر بوابة الوظائف الحكومية، على أن يكون الأولوية في التعيين للتخصصات في المواد الدراسية الأساسية.

تعيين 30 ألف معلم مع بداية العام الجديد

من المفترض أن يتم تعيين 30 ألف معلم للعمل مع بداية العام الدراسي المقبل، حيث أنه يتم تعيين 30 ألف معلم كل عام لمدة 5 سنوات بإجمالي 150 ألف معلم.

الوزارة تحدد العجز في المعلمين بالمدارس

وحددت وزارة التربية والتعليم، العجز في المعلمين على مستوى المدارس والإدارات التعليمية؛ حيث سيتم العمل فى المدارس التي بها عجز، والتعيينات تشمل العمل بالمدارس الحكومية الرسمية لغات والعربي.



طرح مسابقة 30 ألف معلم لسد العجز بالمدارس

ومن المقرر أن تطرح المسابقة وفقا للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز، كما سيتم إعلان موعد التقدم للمسابقة، فور الانتهاء من الإجراءات التحضيرية للمسابقة.