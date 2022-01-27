كاس الرابطة المصرية.. موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة والتشكيل

كاس الرابطة المصرية، يخوض النادي الأهلي مباراة مهمة أمام نظيره سموحة اليوم الخميس، الموافق الـ27 من يناير 2022، في إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات في كاس الرابطة المصرية البطولة الجديدة.

كاس الرابطة المصرية

وترصد بوابة الفجر موعد مباراة الأهلي وسموحة في كاس الرابطة المصرية ضمن دور المجموعات من البطولة والتي يستضيفها ملعب برج العرب في الإسكندرية.

الأهلي وسموحة في كاس الرابطة المصرية

لعب الأهلي ثلاث مباريات في بطولة كاس الرابطة المصرية ولم يحقق فيها أي فوز، حيث تعادل في الـ3 لقاءات ولم يهزم، خلال مواجهاته التي جمعته بالجونة والإسماعيلي والمقاولون العرب.

ترتيب الاهلي في كاس الرابطة المصرية

ويحتل الأهلي المركز الخامس بالمجموعة الثانية ببطولة كاس الرابطة المصرية برصيد 3 نقاط بينما يدخل سموحة اللقاء وهو بالمركز الثاني برصيد 4 نقاط ويتواجد الإسماعيلي في الصدارة برصيد 5 نقاط.

تشكيل الأهلي في كاس الرابطة المصرية

ومن المقرر أن يشارك الأهلي بتشكيلته الأساسية خلال مواجهة سموحة اليوم في كاس الرابطة المصرية من أجل الاستعداد لمبارايات كأس العالم للأندية المقامة على أرض الإمارات.

الأساسيون في كاس الرابطة المصرية

ويشارك في مباراة الأهلي وسموحة موسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي بتشكيل مكون من بيرسي تاو ومحمدي مجدي "قفشة" وأحمد عبدالقادر ومحمد هاني في الصفوف الأساسية، للاستفادة من كاس الرابطة المصرية بشكل كبير.

مباريات سموحة في كاس الرابطة المصرية

وفاز فريق سموحة في مباراة وحيدة ببطولة كاس الرابطة المصرية على الجونة بهدفين مقابل هدف، وتعادل أمام الأهلي سلبيًا دون أهداف، فيما خسر أمام الإسماعيلي بهدف نظيف.

موعد مباراة الأهلي وسموحة في كاس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وسموحة اليوم بـ كاس الرابطة المصرية في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات عبر فضائية أون تايم سبورتس 1 على القمر الصناعي نايل سات وتردد 10853 بمعدل استقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500.

تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة كاس الرابطة المصرية اليوم

ومن المتوقع أن يخوض موسيماني مباراة الأهلي وسموحة في كاس الرابطة المصرية اليوم بتشكيل مكون من علي لطفي في حراسة المرمى، أمامه خط الدفاع محمود وحيد، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، وكريم فؤاد، وبالوسط عمار حمدي، أحمد عبدالقادر حمدي، أفشة، حسين الشحات والهجوم طاهر وتاو.