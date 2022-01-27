فيلم منى زكي يتصدر "تريند" جوجل

تصدر فيلم منى زكي اليوم الخميس، الموافق الـ27 من يناير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما خرجت نجمة العمل الذي لاقى هجوما شديدا من النقاد والجماهير، لترد على الانتقاد لأول مرة.

فيلم منى زكي

وظهر أبطال فيلم منى زكي على قناة Netflix MENA عبر يوتيوب، بعدما تم عرضه عبر منصة نتفليكس وأثار جدلًا كبيرًا فور عرضه، حيث اعتبره الكثيرون تهديدا واضحا للقيم والمجتمعية والأسرية وللثوابت الدينية.

فيلم منى زكي الجديد

وقالت نجمة فيلم منى زكي زوجة الفنان أحمد حلمي إنها لا تمانع في لعب اللعبة التي لعبت خلال أحداث فيلم "أصحاب ولا أعز" في حياتها العادية مشيرة إلى أنه لا توجد أسرار في حياتها.

ضجة حول فيلم منى زكي

وأحدث فيلم منى زكي حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما موقع التغريدات الشهير "تويتر" وانقسمت ردود الأفعال ما بين معارض لما تم تقديمه ومؤيد لحرية الرأي والإبداع.

موضوعات فيلم منى زكي

وألقى فيلم منى زكي الضوء على المثلية الجنسية، والشذوذ وبعض العادات التي تتنافى مع قيم ومبادئ الشرائع السماوية والمجتمعات الشرقية بالتحديد، بينما يرى متخصصون أن صناع العمل استطاعوا تجسيد أدوارهم باحترفية.