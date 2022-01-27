حالة الطقس اليوم الخميس 27- 1- 2022 ودرجات الحرارة في مصر

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حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
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حالة الطقس اليوم، كشفت الهيئة يالعامة للأرصاد الجوية اليوم الخميس، الموافق الـ27 من يناير 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحاظات جمهورية مصر العربية.

 

حالة الطقس اليوم

 

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس اليوم على السواحل الشمالية والإسكندرية ومطروح على مدار الأيام الماضية شهدت غزارة في تساقط الأمطار، فيما شهدت بعض المناطق مثل سانت كاثرين تساقط الثلوج.

 

توقعات حالة الطقس اليوم

 

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس اليوم تشهد استمرار للطقس البارد ودرجات الحرارة المنفضة مع وجود فرصة لسقوط الأمطار التي تتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وعدد من المحافظاتت.

 

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

 

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس اليوم انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة في كافة أنحاء الجمهورية، حيث تنخفض الدرجات إلى 11 درجة لتصل لـ5 درجات مئوية.

 

حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

 

ولفتت الهيئة في بيانها حول حالة الطقس اليوم أن فرص سقوط الأمطار تقل على السواحل الشمالية، مع زيادة سطوع أشعة الشمس في مختلف انحاء الجمهورية.

 

حالة الطقس اليوم وانخفاض الحرارة

 

وتستمر حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في الانخفاض ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

 

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