البابا تواضروس يستقبل وفدًا إعلاميًّا إفريقيًّا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس، وفدًا إعلاميًّا من 6 دول إفريقية، وذلك في إطار زيارتهم الحالية لمصر بدعوة من وزارة الدولة للإعلام.

وضم الوفد إعلاميين من دول ليبريا، وتنزانيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وسيراليون، وكينيا.

ورحب قداسة البابا بهم وحدثهم عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مشيرًا إلى أن أهم ما تتميز به الكنيسة هو التعليم اللاهوتي والاستشهاد والرهبنة.

كما ألمح قداسته إلى خدمة الكنيسة القبطية الممتدة في كافة أنحاء العالم، ولا سيما في إفريقيا، وأشار إلى المستشفى التي أنشأتها الكنيسة القبطية في كينيا وهي أكبر مستشفى هناك، وكذلك هناك مدرسة صناعية تم إنشاؤها في بوروندي، إلى جانب العديد من الخدمات التي تقدمها في عدة دول إفريقية.

وفي الختام قدم قداسته هدية تذكارية للوفد عبارة عن كتاب عن مسار العائلة المقدسة وأيقونة قبطية لزيارة العائلة المقدسة لمصر.

وحضر اللقاء القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والراهب القس كيرلس، والأنبا بيشوي، مدير مكتب قداسة البابا، وبربارة سليمان، مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.