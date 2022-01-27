وزير الزراعة يتابع تأثير موجة الطقس غير المستقرة على المحاصيل

الاقتصاد
بوابة الفجر
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كشفت وزارة   الزراعة واستصلاح الأراضى، عن تواجد اليوم الخميس، السيد لقصير وزير الزراعة منذ الصباح في مكتبه بديوان عام الوزارة حتى يتابع بنفسه مع قيادات الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات ويطمئن على حالة المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

 

 

ويتلقى «القصير» تقارير من جميع القيادات ويشدد عليهم بالمتابعة المستمرة مع المزراعيين والمربين لتخفيف تأثير هذه الظروف عليهم

 

 

 

وجه وزير الزراعة قيادات الوزارة برفع درجة الاستعداد القصوى والتواجد الفعلي على أرض الواقع لطمأنة المواطنين ومساعدتهم في حل مشاكلهم وأيضا التواصل الدائم مع وسائل الإعلام لإرشاد المزراعيين والمربيين في كيفية مواجهة هذه الظروف وتخفيف آثارها السلبية 

وزير الزراعة يتابع أيضا منظومة توزيع الأسمدة والمرونة في توزيعها في فترة الإجازات لتلبية احتياجات المزارعين في ظل هذه الظروف

القصير شدد على المسئولين عن حماية الأراضي باتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية ومنع البناء عليها باستغلال فترة الإجازة

والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة سبق واصدرت توصياتها وإرشاداتها الفنية للمزراعين والمربين لتوعيتهم بكيفية التعامل مع موجهة الطقس غير المستقرة والتي تشهدها البلاد حاليا

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