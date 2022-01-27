اسعار النفط تواصل ارتفاعتها مسجلة اعلي مستويتها خلال سبع سنوات

الاقتصاد
اسعار النفط تواصل
اسعار النفط تواصل ارتفاعتها
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جرى تداول النفط عند أعلى مستوياته في سبع سنوات بنحو 90 دولارا للبرميل يوم الخميس إذ دعمت أزمة أوكرانيا الأسعار على الرغم من إشارات إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيشدد السياسة النقدية.

 

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي ستة سنتات أي 0.1 بالمئة إلى 90.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 1113 بتوقيت جرينتش ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سنتين إلى 87.33 دولار للبرميل.

 

وارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء فزاد خام برنت متجاوزا 90 دولارا للبرميل لأول مرة منذ سبع سنوات وسط توترات بين روسيا والغرب. وتقف روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، في مواجهة مع الغرب بشأن أوكرانيا مما يثير مخاوف من تعطل إمدادات الخام إلى أوروبا.

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