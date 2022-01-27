حملة مكبرة بأسوان لإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة (صور)

شدد اللواء أشرف عطية على أستمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات، بجانب تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات، بالإضافة إلى استكمال خطة التطوير والتجميل.

وتنفيذًا لهذه التوجيهات قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بإزالة تعديات مبانى فورية على أراضى الدولة بقرية حاجر الميتمية وحاجر أبوخليفة بمركز أدفو على مساحة 3 ألاف م2.

كما تم تنفيذ حملة نظافة عامة لرفع مخلفات محصول القصب الناتجة من تحرك الجرارات والمقاطير بمحازة خط سير قصب السكر إلى مصنع سكر إدفو، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بشن حملة نظافة مسائية برفع القمامه والتراكمات بمنطقة السوق داخل المدينة.

وعلى الجانب الأخر قامت الوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل السياحية برفع مستوى النظافة والتجميل حيث جارى تنفيذ أعمال رفع المخلفات ودهان الأشجار وتهذيبها، بجانب رفع كفاءة البلدورات ودهانها مع الأهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين ومنها من رفع كفاءة مكتب بريد حى الفردوس.

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بإزالة عدد 2 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة وذلك أثناء تنفيذ أعمال رفع التراكمات وتسوية الأتربة بالشارع الرئيسى للمدينة.

حمله لإزالة التعديات بأسوان

حمله لإزالة التعديات بأسوان

حمله لإزالة التعديات بأسوان

حمله لإزالة التعديات بأسوان

حمله لإزالة التعديات بأسوان

حمله لإزالة التعديات بأسوان

حمله لإزالة التعديات بأسوان

حمله لإزالة التعديات بأسوان

حمله لإزالة التعديات بأسوان