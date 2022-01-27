تجارة الغاز الطبيعي المسال تحقق أعلى معدل ربع سنوي بنهاية 2021

رصدت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أوابك فى تقريرها الصادر اليوم الخميس عن تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين خلال الربع الأخير من عام 2021، والذى يأتى ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في سبيل المتابعة الدورية للمستجدات في السوق العالمية للغاز الطبيعي والهيدروجين، وإبراز ما لها من انعكاسات على الدول العربية التي تحتل مكانة متقدمة على الخارطة العالمية للطاقة، يسرنا أن نقدم تقرير الربع الرابع لعام 2021 حول تطورات قطاع الغاز الطبيعي المسال العالمي والتطورات الدولية حول دور الهيدروجين في عملية تحول الطاقة.

وأوضح التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد عبد المعطي، خبير الصناعات الغازية بإدارة الشؤون الفنية بالأوابك، عن تطورات قطاع الغاز الطبيعي المسال العالمي، حيث بلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمي خلال الربع الرابع من عام 2021 نحو 99 مليون طن، مقارنة بنحو 92.3 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2020، أي بمعدل نمو على أساس سنوي نحو 7.3%، وهو أعلى معدل ربع سنوي تحققه تجارة الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق، ويعطي إشارة واضحة باستمرار تعافي السوق العالمي من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) التي كان لها تداعيات سلبية على النشاط الاقتصادي العالمي، والدور المحوري للغاز الطبيعي في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.

وإجمالا كأداء على مستوى عام 2021، فقد بلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمي نحو 380 مليون طن وهو أعلى رقم تسجله الصناعة في تاريخها الممتد على مدار أكثر من خمسة عقود، وذلك مقابل 355.1 مليون طن في عام 2020 أي بنمو سنوي نسبته 7%. وهذه رسالة مهمة تؤكد على استمرار الدور الحيوي والمحوري للغاز الطبيعي في منظومة الطاقة العالمية.