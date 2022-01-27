مجلس الدولة يستقبل مبادرة "صحة المرأة والاعتلال الكلوى" للكشف الأمراض

استقبل مجلس الدولة، مبادرة "صحة المرأة والاعتلال الكلوي"، التى تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعد إحدى المبادرات الرئاسية التابعة لـ "100 مليون صحة" والمعنية بصحة المرأة، وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر للأورام السرطانية والإصابات الخطيرة والاعتلال الكلوي.

وقالت مصادر، إن إدارة المجلس حددت قاعة لمسئولي المبادرة لاستقبال قضاة وموظفي المجلس لاجراء الفحوصات المطلوبة، مع الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية المحددة من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

وصرح الأمين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع، بأن المبادرة تستهدف الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي والمتابعة والفحص للحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وهى تستهدف جميع المواطنين من سن 18 حتى 40 سنة، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية.