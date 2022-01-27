عاجل | أماكن سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري والموارد المائية عن توقعات سقوط الأمطار اعتبارا من اليوم الخميس 27-1-2022 وحتى السبت المقبل 29-1-2022.

وأكد المركز أنه من المتوقع أن تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية اليوم لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 10مم وتتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ومحافظات الوجه البحري الشمالية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 – 5 مم.

ويوم الجمعة من المتوقع أن تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 10 مم، وتتعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات الوجه البحري لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 – 5 مم.

وفى يوم السبت المقبل من المتوقع أن تتعرض مناطق من السواحل الشمالية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1- 5 مم.