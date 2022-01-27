موانئ البحرالأحمر تتداول 325 شاحنة و1225 طن بضائع عامة ومتنوعة

شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، تداول 1225 طن بضائع عامة ومتنوعة و325 شاحنة و40 سيارة ملاكى وتصدير35 ألف طن فوسفات.

وذكرت هيئة الميناء - فى بيان - أن حركة الصادرات شملت 720 طن بضائع عامة و200 شاحنة و9 سيارات ملاكى، وتصدير 35 ألف طن فوسفات إلى الهند، كما شملت حركة الواردات 505 أطنان بضائع عامة و125 شاحنة و31 سيارة ملاكى.

وأشارت إلى أنه يتواجد على الأرصفة 11 سفينة، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 49 شاحنة و31 سيارة ملاكى، والسفينة YARA-G فارغة قادمة من بورسودان لتحميل فوسفات، وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 81 شاحنة و3 سيارات ملاكى، والسفينة دليلة بحمولة 94 شاحنة و6 ملاكى، وتصدير السفينة RUBY لحمولة 35000 طن فوسفات إلى دولة الهند.

واستقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة بريدج، ومغادرة السفينة عمان، حيث تم استقبال 76 شاحنة بحمولة 505 أطنان بضائع عامة وتصدير 25 شاحنة بحمولة 720 طن بضائع عامة.