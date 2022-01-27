ننشر الضوابط العامة لشهادة التحول الرقمي لطلاب الشهادة العليا

أخبار مصر
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أصدر المجلس الاعلي للجامعات قرارًا باعتماد شهادة التحول الرقمي لطلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وشهادة التحول الرقمي ( FDTC ) كشرط لمنح درجة  (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) اختيار سبعة برامج تحول رقمي، منها خمسة اجباري وهي:

(Fundamentals of IT – Operating System – Word Processing – Presentations – Spreadsheets)،

واثنين اختياري من:

(Fundamentals of Database – Introduction of Computer Networks – Web Editing and Publishing – Mobile applications – Graphics “Photoshop”)

في هذا السياق ننشر الضوابط العامة:

-الشهادة صالحة لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها ويتم تجديدها باختبار وشهادة جديدة.


-يعفى طلاب كليات الحاسبات والمعلومات، وطلاب قسم هندسة الحاسب بكليات الهندسة، وأقسام الحاسب بكليات العلوم، وأقسام إعداد معلمي الحاسب من شرط الحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي سواء في المنح أو التعيين.


-تكون إجمالي أيام التدريب أونلاين (14) يومًا تدريبيًا بإجمالي (70) ساعة تدريبية بواقع (5) ساعات يوميا.


• في حالة رغبة الطالب في إكمال باقي البرامج تكون بشهادة وتكلفة منفصلتين عن الشهادة الأساسية.


- يُعتبر الطالب ناجحا في البرنامج إذا حصل على نسبة (70 %) من إجمالي الدرجات المخصصة للبرنامج.


• في حالة رسوب الطالب، يتم إعادة الاختبار ويتحمل الطالب رسوم إعادة الاختبار للبرنامج  لكل برنامج يتم إعادة الاختبار فيه.

المجلس الأعلى للجامعات شهادة التحول الرقمي الدراسات العليا التحول الرقمي

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