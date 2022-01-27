‎تزامنا مع اليوم الوطني للبيئة

‎بنك الاستثمار العربي يوقع اتفاقية مع شركتي "إي- تدوير مصر" و"بيكيا"

أخبار مصر
يوم البيئة الوطني
يوم البيئة الوطني
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‎وقع بنك الاستثمار العربي، اتفاقية مع شركتي "إي-تدوير مصر" و"بيكيا" لإعادة تدوير المخلفات، وذلك في إطار سعي بنك الاستثمار العربي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيقا لاستراتيجية ورؤية مصر  ٢٠٣٠.

يأتي هذا التعاون في إطار خطة بنك الاستثمار العربى للمسئولية المجتمعية والتحول الرقمي والمشاركة مع الشركات الناشئة التي تعد أحد أهم محاور نمو الاقتصاد الوطني، التي تهدف إلي التخلص من مخلفات البنك بطريقة آمنة التزاما منه تجاه البيئة والحفاظ عليها كمحور أساسي لأهداف التنمية المستدامة.

التعاون مع شركة "إي-تدوير"

‎وبموجب هذه الشراكات تبرع البنك بخمسة عشر طنًا من الورق المفروم لشركة "إي-تدوير" على أن يتم توجيه العائد الناتج عن إعادة تدويرهم لدعم مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الصعيد.

‎وتعد "إي-تدوير" تطبيق ذكي يمكن العملاء من التخلص من المخلفات لإعادة تدويرها بشكل أمن على البيئة وتتوفر هذه الخدمة فى عدة محافظات.

التعاون مع شركة بيكيا

‎وفي إطار التعاون الثاني مع شركة "بيكيا" تبرع البنك بـ6.5 طن من الورق الأبيض، ويبحث إطلاق طرق مبتكرة لنشر ثقافة إعادة التدوير بين موظفى البنك، والعمل على تقليل استهلاك المواد غير الصديقة للبيئة مثل (البلاستيك والورق وغيرها)، كما يخطط البنك بالتعاون مع "بيكيا " لإطلاق خدمات اجتماعية وتوعية بيئية تستهدف القرى في صعيد مصر.

الجدير بالذكر أن شركة بيكيا هي تطبيق ذكي يقوم بجمع المخلفات القابلة لإعادة التدوير ومنح المستخدمين نقاط بدلا منها يستخدموها في عمليات الشراء أو دفع الفواتير أو شحن أرصدة هواتفهم المحمولة.

بنك الاستثمار العربي يحتفي بيوم البيئة
بنك الاستثمار العربي يحتفي بيوم البيئة
بنك الاستثمار العربي يحتفي بيوم البيئة
بنك الاستثمار العربي يحتفي بيوم البيئة
صديقة للبيئة التنمية المستدامة الشركات الناشئة بنك الاستثمار العربي

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