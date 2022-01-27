أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد التعادل مع المقاولون



يرى الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، أن مباراة فريقه أمام المقاولون كانت متوازنة بين الفريقين مشيرًا إلى أن اللاعبين كانوا الأكثر سيطرة علي مجريات اللعب خاصة في الشوط الثاني.



وتعادل الإسماعيلي مع المقاولون العرب سلبيًا خلال المواجهة التى أقيمت عصر اليوم لحساب الجولة الرابعة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.



وأضاف: " الفريق يتحسن بشكل تدريجي من مباراة لأخري وأصبح لديه طريقة وأسلوب لعب علي أرض الملعب رغم غياب الإنتصارات في المواجهات الثلاث الماضية ".



واستكمل: " الصفقات الجديدة تعد إضافة مميزة لصفوف الفريق لكنها لاتزال في حاجة لمزيد من الوقت من أجل تحقيق الإنسجام والتناغم مع باقي العناصر وهناك تدعيمات آخري يعمل عليها مجلس الإدارة بغرض وصول الفريق لأفضل شكل قبل عودة الدوري ".



وأتم المدرب الأرجنتيني: " لا يزال أمامنا كثير من العمل في الفترة المقبلة وأتمنى من الجماهير إستمرار الدعم والمؤازرة لتحقيق نتائج تكون علي قدر تطلعاتهم قبل إستئناف المسابقة المحلية ".



والجدير بالذكر أن الفريق يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد الفوز على سموحهةوالتعادل مع الأهلي والبنك الأهلي والمقاولون العرب.

