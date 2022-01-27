أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد التعادل مع المقاولون

بوابة الفجر
Advertisements


يرى الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، أن مباراة فريقه أمام المقاولون كانت متوازنة بين الفريقين مشيرًا إلى أن اللاعبين كانوا الأكثر سيطرة علي مجريات اللعب خاصة في الشوط الثاني.


وتعادل الإسماعيلي مع المقاولون العرب سلبيًا خلال المواجهة التى أقيمت عصر اليوم لحساب الجولة الرابعة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.


وأضاف: " الفريق يتحسن بشكل تدريجي من مباراة لأخري وأصبح لديه طريقة وأسلوب لعب علي أرض الملعب رغم غياب الإنتصارات في المواجهات الثلاث الماضية ".


واستكمل: " الصفقات الجديدة تعد إضافة مميزة لصفوف الفريق لكنها لاتزال في حاجة لمزيد من الوقت من أجل تحقيق الإنسجام والتناغم مع باقي العناصر وهناك تدعيمات آخري يعمل عليها مجلس الإدارة بغرض وصول الفريق لأفضل شكل قبل عودة الدوري ".


وأتم المدرب الأرجنتيني: " لا يزال أمامنا كثير من العمل في الفترة المقبلة وأتمنى من الجماهير إستمرار الدعم والمؤازرة لتحقيق نتائج تكون علي قدر تطلعاتهم قبل إستئناف المسابقة المحلية ".


والجدير بالذكر أن الفريق يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد الفوز على سموحهةوالتعادل مع الأهلي والبنك الأهلي والمقاولون العرب.
 

رابطة الأندية المحترفة المدير الفني للفريق الصفقات الجديد الأندية المحترفة بطولة كأس رابطة الأندية الشوط الثانى كأس رابطة الأندية أصبح قبل عودة الدورى
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

دون تشفير|| قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إيران والعراق اليوم الخميس

تردد قناة Sport TV1 Potugal الناقلة لمباراة الإمارات وسوريا في تصفيات كأس العالم

خاص.. وفد ثلاثي من ليل الفرنسي يتابع مهاجم مصر في الأمم الإفريقية

تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة اليوم في كأس الرابطة المصرية للأندية

تعرف على سبب تقديم موعد مباراة منتخب مصر والمغرب بكأس الأمم الإفريقية

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي أمام سموحة بكأس الرابطة

سموحة يدك شباك الأهلي بالهدف الثاني (فيديو)

كيفية مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار عبر نايل سات على قناة الجزائرية مجانا