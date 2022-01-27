1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.2 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 259 مبايعة بقيمة 758.02 مليون درهم منها 39 مبايعة أراض بقيمة 277.72 مليون درهم و220 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 480.3 مليون درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 43 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الحبية الأولى تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة الصفا الثانية.

و تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 106 ملايين درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 49 مليون درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة أم سقيم الثالثة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة وأخيرا مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

و تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 7 بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 432.98 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 206.03 مليون درهم و64 رهن فلل وشقق بقيمة 226.95 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 60 مليون درهم وأخرى في منطقة الممزر بقيمة 47 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 35.31 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نايف بقيمة 13 مليون درهم وأخرى في منطقة مدينة المطار بقيمة 8 ملايين درهم.