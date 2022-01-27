1 % ارتفاع في صافي الثروات العائلية الإيطالية بنهاية 2020

أعلن البنك المركزي الإيطالي، اليوم الخميس، أن صافي ثروات العائلات الإيطالية سجل نموا بنسبة 1 في المائة في نهاية عام 2020، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال البنك، في تقرير بعنوان "ثروة القطاعات المؤسسية في إيطاليا، "في نهاية عام 2020، كان صافي ثروة العائلات الإيطالية يساوي 10،010 مليار يورو، أي 8.7 أضعاف دخلها المتاح، مسجلًا نموًا بنسبة 1٪ مقارنة بعام 2019."

ووفقا للبنك، يشكل الإسكان، الذي يمثل القطاع الرئيسي لاستثمارات العائلات، ما يقرب من نصف إجمالي الثروة، بقيمة 5،163 مليار يورو، ارتفعت الأصول المالية 4800 مليار يورو مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الودائع واحتياطيات التأمين.

في المقابل، ظلت الالتزامات الأسرية مستقرة عند 967 مليار يورو، نفس المستوى لعام 2019. وبالمقارنة مع بعض الاقتصادات المتقدمة، لا يزال صافي ثروة الأسر الإيطالية مرتفعًا مقارنة بإجمالي الدخل المتاح في حين أنه من بين أدنى المعدلات عند مقارنته بتعداد السكان.