موانئ بورسعيد تتداول 17 سفينة و3950 طن صودا ك أو ية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة GUDENA البنمية، ويبلغ طولها 96 مترا والغاطس 6 أمتار وذلك لشحن 3950 طن صودا ك أو ية من الميناء.



وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - في بيان اليوم /الخميس/- أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 17 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 6 سفن، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة وسفينة حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.