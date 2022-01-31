أهم مميزات دعامة العضو الذكري

هل تعاني من ضعف الانتصاب؟ هل فشلت الأدوية في علاج ضعف الانتصاب؟ نقدِّم لك الحل المثالي في دعامة العضو الذكري أحدث الطرق العلاجية للتغلُّب على ضعف الانتصاب والتي أثبتت نجاحها لدى 90 - 95% من الرجال.

ما هي عملية دعامة العضو الذكري ؟

هي عملية تهدف إلى علاج ضعف الانتصاب عند الرجال واستعادة قدرة العضو الذكري على الانتصاب الكامل بلا أي مشكلة.

تتم هذه العملية عبر استخدام دعامة تتكون من زوج من القضبان السيليكونية المرنة داخل غرف الانتصاب الموجودة بالعضو الذكري، أو عن طريق الدعامة الهيدروليكية القابلة للنفخ التي تسمح للرجل بالحصول على الانتصاب في أي وقت يرغب فيه.

من هم المرشحين لعملية دعامة العضو الذكري ؟

يُعد الرجال المصابين بضعف الانتصاب نتيجة مشكلة طبية معينة هم المرشحين لعملية دعامة العضو الذكري خاصةً إذا أثَّر ضعف الانتصاب بشكلٍ ملحوظ على العلاقة الجنسية.

إذا فشلت الأدوية والطرق العلاجية الأخرى في التخلُّص من مشكلة ضعف الانتصاب لديك.

مرض بيروني أو انحناء القضيب أحد وسائله العلاجية دعامة العضو الذكري ما لم يتحسَّن المريض بالوسائل العلاجية الأخرى.

ما الأسباب التي تدفعك لإجراء عملية دعامة العضو الذكري ؟

تشمل الأسباب التي قد تدفعك للقيام بعملية دعامة العضو الذكري ما يلي:

ضعف الانتصاب لدى الرجال هو الدافع الرئيسي لإجراء عملية دعامة العضو الذكري ، لكن لا ينصح الطبيب بذلك إلا بعد استنفاذ طرق العلاج الطبيعية والدوائية.

عدم إشباع الرغبة لدى أي من الزوجين بسبب ضعف الانتصاب أحد أسباب اللجوء إلى هذه العملية.

إذا كنت تشعر بعدم الثقة أثناء العلاقة الجنسية بعد أن فشلت الأدوية في التخلُّص من المشكلة.

انحناء القضيب أو مرض بيروني خاصةً لدى من يعانون من ضعف الانتصاب الشديد.

ما هي التقنيات المستخدمة في عملية دعامة العضو الذكري ؟

توجد ثلاثة أنواع من دعامة العضو الذكري التي يقوم بتركيبها الطبيب، وهي على النحو الآتي:

1- الدعامة المرنة

يقوم الطبيب بتركيب دعامتين مرنتَيْنِ داخل القضيب.

تتميز هذه الدعامة بأنها لا تتغير في الحجم أو درجة الصلابة، إذ تحافظ على القضيب في وضع بين الرخاوة والانتصاب التام.

في الوضع العادي يكون القضيب منحنيًا لأسفل، ويمكن إطالته والحصول على الانتصاب عند الحاجة إلى إقامة علاقة جنسية.

للحصول على الانتصاب، تقوم بالإمساك بالعضو الذكري وتحريكه في الوضع الملائم له للعلاقة الجنسية.

من السهل استخدام هذا النوع من الدعامات.

رغم ذلك يشتكي بعض الرجال من عدم الراحة من كون الدعامة صلبة أغلب الوقت.

2- الدعامة الهيدروليكية

تشمل الدعامة الهيدروليكية نوعين:

الدعامة الهيدروليكية ذات الثلاث قطع

يتم وضع أسطوانتين داخل القضيب، ومضخة داخل كيس الصفن، بالإضافة إلى خزان مملوء بسائل داخل البطن، كما تتصل كل هذه المكونات بعضها ببعض.

تعمل هذه الدعامة من خلال قيام الرجل بالضغط على كيس الصفن، ما يؤدي إلى تحرُّك السائل أو المحلول إلى أسطوانتي القضيب، ومن ثَمَّ ينتصب العضو الذكري.

يشعر الرجل أثناء استخدام الدعامة الهيدروليكية ذات الثلاث قطع بانتصاب يشبه الانتصاب الطبيعي تمامًا.

أيضًا في وضع الارتخاء وعدم انتصاب العضو الذكري، يشعر الرجل بالراحة على عكس الدعامة المرنة لدى بعض الرجال.

مع الانتهاء من عملية الانتصاب، يعود السائل إلى مكانه في الخزان داخل البطن، ويرتخي العضو الذكري.

الدعامة الهيدروليكية ذات القطعتين

تشبه الدعامة الهيدروليكة ذات القطعتين الدعامة ذات الثلاث قطع، وتعمل بنفس الطريقة، لكن الفرق أن السائل موجود في المضخة بكيس الصفن بدلًا من وجوده مفردًا في خزان داخل البطن.

الدعامة الهيدروليكية ذات القطعتين لا تُحدِث انتصابًا بنفس الصلابة التي يمكن الحصول عليها بواسطة الدعامة الهيدروليكية ذات الثلاث قطع.

إيجابيات عملية دعامة العضو الذكري ؟

تشمل إيجابيات عملية دعامة العضو الذكري الآتي:

الحصول على الانتصاب الكامل في أي وقت ترغب به، كما تساعد في استمرار الانتصاب طيلة الفترة التي ترغب فيها.

استعادة حجم وطول العضو الذكري باستخدام الدعامة المناسبة.

تجعل الرجل يشعر بالرضا، إذ أشاد حوالي 93.8% من الرجال الذين أجروا عملية دعامة العضو الذكري بها.

إشباع رغبة الزوجة أثناء العلاقة الجنسية، إذ إن ذلك صعب في وجود ضعف الانتصاب لدى الرجل.

سلبيات عملية دعامة العضو الذكري

لا تخلو أي عملية جراحية من سلبيات، لذا تشمل المخاطر المحتملة لعملية دعامة العضو الذكري ما يلي:

العدوى.

تكوُّن نسيج ندبي.

تغيُّر مكان المضخة.

تآكل الدعامة.

نزيف بعد العملية، وقد يحتاج الرجل في تلك الحالة إلى جراحة أخرى.

تحضيرات ما قبل عملية دعامة العضو الذكري

يحتاج الطبيب إلى سؤال المريض عن بعض الأشياء قبل اختيار نوع دعامة العضو الذكري المستخدمة في العملية، مثل:

عمر الرجل وزوجته.

حجم القضيب وكيس الصفن.

الحالة الصحية العامة.

وجود تاريخ سابق بعملية جراحية في منطقة البطن أو الحوض.

ما هي النتائج المتوقعة بعد عملية دعامة العضو الذكري

يُتوقع نجاح عملية دعامة العضو الذكري بنسبة 90 - 95% لدى أغلب الرجال، إذ يتمكن الرجل من الحصول على انتصابٍ للعضو الذكري مناسب للقيام بعلاقة جنسية ناجحة.

ما الذي يمكن لعملية دعامة العضو الذكري أن تحققه؟

يمكن لعملية دعامة العضو الذكري تخليصك من ضعف الانتصاب بشكلٍ نهائي، أو علاج بعض المشكلات المتعلقة بالعضو الذكري، مثل: انحناء القضيب، والحصول على انتصاب مناسب للعلاقة الجنسية.

الشعور بالنشوة الجنسية طالما كان بمقدورك الشعور بها قبل تركيب دعامة العضو الذكري (قبل الإصابة بضعف الانتصاب).

ما الذي لا يمكن لعملية دعامة العضو الذكري أن تحققه؟

لا يمكن لعملية دعامة العضو الذكري زيادة خصوبة الرجل أو علاج العقم الناتج عن نقص عدد الحيوانات المنوية.

مدة التعافي من عملية دعامة العضو الذكري

يمكن للرجل العودة إلى المنزل بعد عملية دعامة العضو الذكري في نفس اليوم.

قد ينصح الطبيب بتناول بعض الأدوية المسكنة للآلام لتخفيف الشعور بعدم الراحة، وأيضًا المضادات الحيوية؛ تجنُّبًا للإصابة بالعدوى.

كيف يمكنني الاعتناء بنفسي بعد عملية دعامة العضو الذكري ؟

يُنصح باتباع بعض التعليمات بعد عملية دعامة العضو الذكري، مثل:

الحفاظ على العضو الذكري مُوَجَّهًا نحو سُرَّة البطن؛ منعًا لانحرافه لأسفل.

الالتزام بتعليمات الطبيب في وقت نزع الغرز الجراحية.

اتباع نصائح الطبيب فيما يتعلق بالنشاط البدني والعمل.

الانتظار لمدة 4 - 6 أسابيع بعد عملية دعامة العضو الذكري قبل ممارسة النشاط الجنسي.

ممارسة بعض التمارين التي تساعدك على نفخ وتفريغ الدعامة يوميًا، إذ تساعد في تمدد الأنسجة المجاورة.

نسبة نجاح عملية دعامة العضو الذكري

تصب نسبة نجاح عملية دعامة العضو الذكري بين 90 - 95% في علاج مشكلة ضعف الانتصاب عند الرجال، كما يشعر نحو 80 - 90% من الرجال بالرضا بعد إجراء هذه العملية.

كيفية اختيار افضل طبيب لإجراء عملية دعامة العضو الذكري

يعتمد اختيار أفضل طبيب لإجراء عملية دعامة العضو الذكري على الآتي:

خبرة كافية في جراحات الذكورة والعقم.

قادر على اتباع أحدث الوسائل الجراحية في تركيب دعامة العضو الذكري.

قام بعملية تركيب الدعامة للعضو الذكري عدة مرات.

مشهور بحسن السيرة والمعاملة الحسنة مع المرضى.

حاصل على درجة علمية كبيرة في جراحات الذكورة والعقم.

ما هي تكلفة عملية دعامة العضو الذكري ؟

تختلف تكلفة عملية دعامة العضو الذكري تبعًا لعدة عوامل، مثل:

خبرة ومهارة الطبيب المعالج.

نوع الدعامة التي يتم تركيبها في القضيب.

المكان الذي تتم فيه العملية.

أُجرة الفريق المعاون للطبيب.

الأدوات الطبية المستخدمة أثناء عملية دعامة العضو الذكري.

تبلغ تكلفة دعامة القضيب المرنة القابلة للثني هي 75 ألف جنيه مصري.

تصل تكلفة دعامة العضو الذكري الهيدروليكية الثنائية الأمريكي إلى 160 ألف جنيه مصري، وتصل تكلفة دعامة العضو الذكري الهيدروليكية الثلاثية إلى 190 ألف جنيه مصري.