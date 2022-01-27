الأسهم الأوروبية تتجاوز اتجاه الفيدرالي للتشديد

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تجاوزت الأسهم الأوروبية بداية ضعيفة للجلسة وأغلقت على ارتفاع اليوم الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى اعتزامه رفع الفائدة في مارس آذار، وقادت القطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية والمرافق المكاسب.

وتقدم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% مع تغيير الأسواق الإقليمية الرئيسية مسارها لتغلق على ارتفاع. وصعدت أسهم قطاعات الرعاية الصحية والاتصالات والمرافق نحو اثنين بالمئة لكل قطاع.

وتعرضت أسواق الأسهم لضربة في بداية الجلسة بعدما أكد البنك المركزي الأميركي أيضا خططه لوقف مشترياته من السندات هذا الشهر.

وأبقى ميل مجلس الاحتياطي الفدرالي للتشديد الأسواق المالية متوترة معظم يناير كانون الثاني واتجه ستوكس 600 لتسجيل أسوأ شهر منذ أكتوبر تشرين الأول 2020.

وارتفعت أسهم البنوك، التي تميل للاستفادة من رفع أسعار الإقراض، 1.4%.

ارتفع سهم إس.تي مايكرو إلكترونيكس الفرنسية 2.0% بعد أن أعلنت اعتزامها زيادة استثماراتها لمثليها هذا العام بتشجيع من الطلب المرتفع.

وهبط سهم مجموعة إس.إيه.بي الألمانية للبرمجيات 0.6% بعد أن قالت إنها تعتزم شراء حصة الأغلبية في توليا الأمريكية للتكنولوجيا المالية.

وارتفع سهم دويتشه بنك 4.4% بعد أن سجل في العام الماضي أكبر أرباح منذ عام 2011، مخالفا توقعات لتكبد خسائر في الربع الرابع.

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