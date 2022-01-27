خام برنت يتخطى 90 دولار للبرميل والبنوك الكبرى تتوقع وصول الأسعار إلى 100 دولار



على وقع التوترات الجيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا، صعدت أسعار خام برنت خلال جلسة 26 من يناير لتلامس مستويات 90 دولار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014.

المخاطر الأخيرة بشأن غزو موسكو للأراضي الأوكرانية، أدت إلى ارتفاع المخاوف من شح المعروض خاصة مع اعتبار روسيا واحدة من أكبر مصدري النفط في العالم.

ويتزامن تراجع المعروض من النفط في ظل مواجهة أوبك + عقبات بشأن تلبية أهداف الإنتاج الشهرية بعد التخفيضات القياسية بالإمدادات خلال 2020.

وحول البيانات الأخيرة الصادرة عن إدراة معلومات الطاقة، فكانت قد سجلت مخزونات النفط الأميركية ارتفاعا بنحو 2.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة الماضية، فيما أشارت توقعات الأسواق إلى تراجع بمقدار 700 ألف برميل.

ويتوقع Credit Suisse أن تصل أسعار خام برنت إلى مستويات 100 دولار، ويرى Goldman Sachs بدوره أن الأسعار قد تصل إلى هذه المستويات خلال الربع الثالث معيدا ذلك إلى التوترات الجيسوسياسية وتعرض أسواق السلع بشكل متزايد للاضطرابات بسبب أزمة جائحة كورونا.

Barclays من طرفه يتوقع أن تتفاعل الأسعار جزئيًا مع العلاوة الجيوسياسية، إضافة إلى إشارته إلى أن الأساسيات للسوق تغذي الارتفاعات.

وقالت مصادر في أوبك + لرويترز، إن المنظمة ستلتزم على الأرجح بالزيادة المقررة في إنتاجها النفطي المستهدف لشهر مارس عندما تجتمع يوم الأربعاء الأسبوع المقبل، حيث ترى الطلب يتعافى على الرغم من المخاطر السلبية من الوباء والزيادات التي تلوح في الأفق في معدلات الفائدة.