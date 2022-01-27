الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ينمو بأكثر من التوقعات



نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أفضل بكثير من المتوقع حتى نهاية عام 2021 على الرغم من أن التسارع قد تلاشى حيث أدى انتشار أوميكرون إلى إعاقة التوظيف وزيادة إعاقة سلاسل التوريد العالمية.

وأفادت وزارة التجارة اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي، وهو مجموع السلع والخدمات المنتجة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، ارتفع بمعدل 6.9% على أساس سنوي.

وكان الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع من قبل داو جونز يبحثون عن مكاسب بنسبة 5.5%.

وكانت الزيادة أعلى بكثير من النمو غير المعدل 2.3% في الربع الثالث.

وجاءت المكاسب من الزيادات في تقييم المخزون الخاص، والنشاط الاستهلاكي القوي كما ينعكس في نفقات الاستهلاك الشخصي والصادرات والإنفاق التجاري كما تم قياسه من خلال الاستثمار الثابت غير السكني.

وأنهى الربع عام 2021 الذي شهد زيادة بنسبة 5.7 % في الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وهي أقوى وتيرة منذ عام 1984 حيث حاولت الولايات المتحدة الابتعاد عن الانخفاض غير المسبوق في النشاط خلال الأيام الأولى لوباء كوفيد.