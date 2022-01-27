وزارة المالية الروسية تقدم إطارًا تنظيميًا للعملات الرقمية للمراجعة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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في تطور جديد في ملحمة تنظيم العملات المشفرة في روسيا، تقدمت وزارة المالية في البلاد بمبادرة تتعارض بشكل صارخ مع الموقف المتشدد للبنك المركزي.

إذ دعا البنك المركزي الروسي مؤخرًا إلى فرض حظر على أنشطة تداول العملات الرقمية والتعدين في جميع أنحاء البلاد. ومستشهدًا بالتقلبات والأثر البيئي والاستخدام في أنشطة غير قانونية، نشر البنك المركزي تقريرًا يدعو المنظمين إلى تطبيق حظر شامل وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.

ومع ذلك، لاقى الاقتراح معارضة من وزارة المالية الروسية. بعد أيام قليلة من دعوة البنك المركزي لفرض حظر، صرح إيفان تشيبسكوف، وهو مسؤولٌ من الوزارة، أنه يجب على الحكومة تنظيم العملات المشفرة بدلًا من حظرها تمامًا. حيث قال تشيبسكوف إن السلطات يجب أن توفر فرصة لتطوير الصناعة وأن الحظر الكامل قد يؤدي إلى تخلف روسيا عن التكنولوجيا.

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