ناهد النحاس: "هفضل أغني بالطبق حتى لو اتشهرت" (فيديو)

قالت الفنانة ناهد النحاس، الشهيرة بـ "أم طبق"، إنها تعزف اللحن من خلال الطرق على "الطبق"، متابعة: "المفروض يعملوا الطبق آلة موسيقية، في حاجات مش بتنفع من خلال العزف على الطبق، في حاجات بتهرب خالص".

وتابعت "النحاس"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنها تحضر الآن لأغنية جديدة من تأليف الأستاذ عزيز الشافعي، وتوزيع الأستاذ أحمد عادل، معقبة:" الأغنية الجديدة حاجة شبه الفلكلور، حاجة شبه الأغاني اللي بغنيها".

واستطردت: "فكرت في الحصول على كورس طبلة لكي تحترف العزف على الطبلة، نفسي اكون سوبر استار في الغناء، وأكون منفردة مفيش حد شبهي"، لافتًا إلى أنها ستحافظ على ما تقدمه من لون غنائي من خلال الغناء بالطبق حال الشهرة، معقبة:" لو اتشهرت وبقيت سوبر استار، هفضل أغني بالطبق".