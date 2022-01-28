ناهد النحاس: "هفضل أغني بالطبق حتى لو اتشهرت" (فيديو)

توك شو
الفنانة ناهد النحاس
الفنانة ناهد النحاس الشهيرة بأم طبق
Advertisements

قالت الفنانة ناهد النحاس، الشهيرة بـ "أم طبق"، إنها تعزف اللحن من خلال الطرق على "الطبق"، متابعة: "المفروض يعملوا الطبق آلة موسيقية، في حاجات مش بتنفع من خلال العزف على الطبق، في حاجات بتهرب خالص".

 

وتابعت "النحاس"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنها تحضر الآن لأغنية جديدة من تأليف الأستاذ عزيز الشافعي، وتوزيع الأستاذ أحمد عادل، معقبة:" الأغنية الجديدة حاجة شبه الفلكلور، حاجة شبه الأغاني اللي بغنيها".

 

واستطردت: "فكرت في الحصول على كورس طبلة لكي تحترف العزف على الطبلة، نفسي اكون سوبر استار في  الغناء، وأكون منفردة مفيش حد شبهي"، لافتًا إلى أنها ستحافظ على ما تقدمه من لون غنائي من خلال الغناء بالطبق حال الشهرة، معقبة:" لو اتشهرت وبقيت سوبر استار، هفضل أغني بالطبق".

عزف ممدوح الشناوي ام طبق ناهد النحاس برنامج البيه والهانم الفنانة ناهد النحاس

مواد متعلقة

عاجل.. مكالمة النحاس تحسم رحيل نجم الأهلي

برفقة ابنها.. سميرة سعيد في أحدث ظهور لها

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر 5.. أرجوك خذ ابنتى إلى فراشك ولا تخذلنى! (قصص واقعية)

هنري كافيل يزين غلاف مجلة  THR Magazine بعدد ديسمبر

تفاصيل شخصية ناهد السباعي في مسلسل "منورة بأهلها"

ناهد السباعي تجمعها قصه حب مع محمد حاتم داخل أحداث "منورة بأهلها"

طلب عاجل من موسيماني في الأهلي

بكلمات مؤثرة.. ناهد السباعي تحيي ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

وظائف جديدة في مجلس الدولة يُعلن عنها لأول مرة.. اعرف الشروط وتفاصيل التقديم

"القبائل والعائلات المصرية" يدشن النسخة الثالثة من سلسلة بناء الوعي (صور)

تشخيص إصابة الشناوي وحمدي فتحي

تعرف على كود سداد رسوم طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

أكرم حسني: أبنائي نقطة ضعفي.. وأحاول أن أكون منفتحًا معهم

موقف الشناوي وفتحي من المشاركة مع مصر حال التأهل لنصف النهائي

رسالة إنسانية.. 6 معلومات عن يوم البيئة الوطني

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة لها