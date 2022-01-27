سعر الذهب يغلق على انخفاض

انخفضت العقود الآجلة للذهب خلال دورة الولايات المتحدة يوم الخميس.

حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في فبراير على USD1792.95 للأونصة وقت كتابة الخبر، انخفض بنسبة 2.01%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة انخفاض USD1790.80 للأونصة. الذهب قد يجد نقاط الدعم على USD1790.80 والمقاومة على USD1854.20.

عقود مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ارتفع بنسبة 0.88% للمتاجرة به على USD97.245.

في الوقت نفسه على كومكس، هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 4.77% لتتم المتاجرة به على USD22.672 للأونصة بينما هبط سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 2.27% لتتم المتاجرة به على USD4.4127 للرطل.