2.7 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السخنة بنهاية ديسمبر الماضي



أعلنت مصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ نحو مليارين و788 مليونا و240 ألف جنيه.

وذكرت المصلحة أن الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة حسام جاد المولى أفرجت خلال شهر ديسمبر عن مشمول 9316 شهادة جمركية وارد نهائي بإجمالي 25654 حاوية وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع ( مكونات تكييف - ثلاجات -مراوح - أقمشة - أخشاب - خيوط ) وقطع غيار سيارات وإكسسوار للهواتف المحمولة ولعب الأطفال. وأضافت أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة خلال ديسمبر الماضي بلغت 677 مليونا و563 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو مليارين و110 ملايين و677 ألف جنيه.

وأشارت إلى أن عدد الشهادات الجمركية، التي تم تصدير مشمولها من جمارك السخنة خلال ديسمبر الماضي بلغ 1277 شهادة صادر ب` 27 ألفا و199 حاوية، بقيمة إجمالية مليار و441 مليونا و586 ألف جنيه، وجرى تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 3 ملايين و942 ألف جنيه، كانت أغلب الأصناف المصدرة عبارة عن (دريس برسيم - رخام-رمال- فوسفات- فايبر جلاس).