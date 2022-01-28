عاجل.. ظهور شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحري

أخبار مصر
الطقس - أرشيفية
الطقس - أرشيفية
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يسود طقس معتدل على جنوب سيناء.


أما بالنسبة لساعات الليل، فمن المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.

وتوقع خبراء الهيئة، أن تظهر شبورة مائية من الرابعة إلى 8 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأن تهطلأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 30 إلى 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

كما توقع الخبراء وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

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