محمد موسى ناعيا ياسر رزق: قدم الكثير لصاحبة الجلالة

نعى الإعلامي محمد موسى، الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق، والذي وافته المنية أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 57 عاما.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "أتقدم بخالص التعازي في وفاة الكاتب الكبير ياسر رزق، والذي رحل عن عالمنا أمس الأربعاء، تاركا حزنا كبيرا في قلوب محبيه ومعارفه"، مضيفا أنه دافع عن البلد كثيرا وفي مواقف مختلفة.

وأضاف: "ياسر رزق قدم الكثير لصاحبة الجلالة، وتخرج من تحت يديه أسماء كبيرة جدا من نجوم الصحافة والإعلام، هذا الرجل الذي راعى ربه أثناء عمله في مجال الصحافة"، موضحا "أقدم التعازي لزوجة الكاتب الراحل الزميلة الصحفية أماني ضرغام".



وتابع: أن صفحات فيسبوك تحولت لدفاتر عزاء في الكاتب الراحل ياسر رزق، "وكل الناس حزينة على رحيل الكاتب الكبير الصحفي ياسر رزق".