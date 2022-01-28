البنك الزراعي: نستهدف افتتاح فروع جديدة في حلايب وشلاتين والسلوم

قال علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك يقدم للمرأة السيوية قروض بفائدة 12%، لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها لدعم الحرف اليدوية والتقليدية، مؤكدا على أهمية مد جسور للتواصل مع أهالي سيوة من المزارعين وأصحاب المشروعات التنموية ومنتجي ومربي الثروة الحيوانية والتعرف على متطلبات واحتياجات جميع العملاء.

وأضاف فاروق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تم تقديم منح دراسية للطلاب المتميزين من أبناء محافظة مطروح بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة العالمين الجديدة، لافتا إلى أن جميع العاملين بفرع البنك الجديد في سيوة في أبناء سيوة، مشيرا إلى أن يستهدف تكثيف تواجده في المحافظات الحدودية مثل حلاب وشلاتين والسلوم.

تابع رئيس مجلس الإدارة البنك الزراعي المصري، كما يقدم البنك عددًا من الخدمات المصرفية والبرامج التمويلية لأهالي مطروح وسيوة من بينها تقديم تمويلات طويلة الأجل لكافة أنواع المحاصيل الزراعية وتمويل شراء الفسائل والشتلات الزراعية دعم الثروة الحيوانية بفائدة 5 % متناقصة.