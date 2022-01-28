البنك الزراعي يستهدف تدشين 1000 ماكينة صراف آلي جديدة خلال 2022

قال علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة البنك الزراعي المصري، إن مصرفه يستهدف تدشين 1000 ماكينة صراف آلي جديدة خلال 2022، لتغطية أكبر قدر ممكن من العملاء، وتيسير المعاملات المالية والتغلب على الصعوبات التي قد تواجه بعض المواطنين في عمليات السحب والايداع، ودمج المواطنين في منظومة الشمول المالي.

وأضاف علاء فاروق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نستهدف إطلاق برامج خلال الفترة القادمة لدعم المرأة المصرية، ومساعدتهم في توفير أوعية ادخارية لهم، مضيفا: كما يقدم البنك للمرأة السيوية قروض بفائدة 12%، لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها لدعم الحرف اليدوية والتقليدية.

تابع رئيس مجلس الإدارة البنك الزراعي المصري، نجوب جميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها بالتنسيق مع القيادات الشعبية بالمحافظات، مؤكدا على أهمية مد جسور للتواصل مع أهالي سيوة من المزارعين وأصحاب المشروعات التنموية ومنتجي ومربي الثروة الحيوانية والتعرف على متطلبات واحتياجات جميع العملاء.