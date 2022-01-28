رئيس البنك الزراعي: ندرس إطلاق برامج تمويلية متميزة قريبًا لدعم المرأة

قال علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك يستهدف تكثيف تواجده في المحافظات الحدودية مثل حلاب وشلاتين والسلوم، في إطار خطة الدولة للتنمية والمستدامة وأهمية الشمول المالي والتحول الرقمي برعاية البنك المركزي.

وأضاف علاء فاروق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نستهدف إطلاق برامج خلال الفترة القادمة لدعم المرأة المصرية، ومساعدتهم في توفير أوعية ادخارية لهم، مضيفا: كما يقدم البنك للمرأة السيوية قروض بفائدة 12%، لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها لدعم الحرف اليدوية والتقليدية.

تابع رئيس مجلس الإدارة البنك الزراعي المصري، نجوب جميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها بالتنسيق مع القيادات الشعبية بالمحافظات، مؤكدا على أهمية مد جسور للتواصل مع أهالي سيوة من المزارعين وأصحاب المشروعات التنموية ومنتجي ومربي الثروة الحيوانية والتعرف على متطلبات واحتياجات جميع العملاء.