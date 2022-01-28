الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة وأماكن سقوط الأمطار (فيديو)

قالت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن ذروة الانخفاض الكبير في درجات الحرارة كان أول أمس الأربعاء، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى في القاهرة 11 والصغرى 6 درجات.



وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن بعض المناطق بالصعيد سجلت 3 درجات في المساء، مما أدى لتكون الصقيع على بعض المزروعات، كما سجلت سانت كاترين 3 درجات تحت الصفر، وذلك بسبب المخنفض الجوي المتمركز على البحر المتوسط، وهو ما يجلب كتل هوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا.



وتابعت، أنه لا يوجد فرص لسقوط أمطار على القاهرة خلال الأيام الثلاثة القادمة، أما السواحل الشمالية فيستمر تساقط الأمطار عليها وتحديدا في كفر الشيخ وإسكندرية ومطروح والبحيرة، كما تستمر الأمطار غدا وتنعدم يوم السبت المقبل.