ولاء جاد الكريم يشيد بمعدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، هناك معايير وشروط لتحديد أولية المراكز التي يتم استهدافها ضمن المبادرة الرئاسية في كل محافظة من حيث معدلات التغطية بالخدمات والقرى الأكثر فقرا، مشيرا إلى أن مركز الحسينية بمحافظة الشرقية يعاني من نقص شديد في الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف جاد الكريم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك تكليفات رئاسية بضرورة توفير عدالة في استهداف المراكز الأكثر فقرا لدخولها ضمن المبادرة، مضيفا: تم بدء العمل في مركز الحسينية منذ 6 أشهر حيث تم الانتهاء من عدد من المشروعات من بينها مجمع الخدمات الحكومية والزراعية وجزء كبير من محطات مياه الشرب والمدارس.

تابع مدير مبادرة «حياة كريمة»، أن مشروعات المبادرة الرئاسية تتم وفق الجداول الزمنية المحددة لها ولكن هناك مشروعات تتطلب بعض الوقت للانتهاء منها من بينها مشروعات الصرف الصحي وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، لافتا أنه سيتم البدء في المرحلة الثانية من المبادرة فور اعتمادها مع بداية العام المالي الجديد.