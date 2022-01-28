ولاء جاد الكريم يشيد بمعدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

توك شو
حياة كريمة
حياة كريمة
Advertisements

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، هناك معايير وشروط لتحديد أولية المراكز التي يتم استهدافها ضمن المبادرة الرئاسية في كل محافظة من حيث معدلات التغطية بالخدمات والقرى الأكثر فقرا، مشيرا إلى أن مركز الحسينية بمحافظة الشرقية يعاني من نقص شديد في الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف جاد الكريم،  في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك تكليفات رئاسية بضرورة توفير عدالة في استهداف المراكز  الأكثر فقرا لدخولها ضمن المبادرة، مضيفا: تم بدء العمل في مركز الحسينية منذ 6 أشهر حيث تم الانتهاء من عدد من المشروعات من بينها مجمع الخدمات الحكومية والزراعية وجزء كبير من محطات مياه الشرب والمدارس.  

تابع  مدير مبادرة «حياة كريمة»، أن مشروعات المبادرة الرئاسية تتم وفق الجداول الزمنية المحددة لها ولكن هناك مشروعات تتطلب بعض الوقت للانتهاء منها من بينها مشروعات الصرف الصحي وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، لافتا أنه سيتم البدء في المرحلة الثانية من المبادرة فور اعتمادها مع بداية العام المالي الجديد.

مواد متعلقة

ضمن حياة كريمة.. تنفيذ 394 مشروعا في 16 قطاع بقرى مركز مغاغة

إجراءات مجلس النواب لاستمرار بث إذاعة القران الكريم

بعد قليل.. محاكمة طبيب وزوجته بتهمة اغتصاب 6 فتيات داخل عيادته

النائب العام: واجهنا الإرهاب نيابة عن الإقليم.. وحريصون على التعاون مع أشقائها

انعقاد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي بشأن "دور النيابة في مكافحة الجرائم" (صور)

"الفجر" ينفرد بحوار خاص مع محافظ الدقهلية.. يكشف بالتفاصيل والأرقام أهم المشاريع المنفذة ضمن حياة كريمة وخطط تطوير العواصم والعشوائيات

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر 3.. النجمات يسبحن فى بحيرة القلب الجاف

المفتي يدعو الشباب إلى ضرورة دعم الدولة في هذه المرحلة
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

وظائف جديدة في مجلس الدولة يُعلن عنها لأول مرة.. اعرف الشروط وتفاصيل التقديم

"القبائل والعائلات المصرية" يدشن النسخة الثالثة من سلسلة بناء الوعي (صور)

تشخيص إصابة الشناوي وحمدي فتحي

تعرف على كود سداد رسوم طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

أكرم حسني: أبنائي نقطة ضعفي.. وأحاول أن أكون منفتحًا معهم

موقف الشناوي وفتحي من المشاركة مع مصر حال التأهل لنصف النهائي

رسالة إنسانية.. 6 معلومات عن يوم البيئة الوطني

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة لها