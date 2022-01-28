وكيل تموين الدقهلية: غرف العمليات لم تتلق أي شكاوى تزامنا مع الطقس السيئ

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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قال السيد محمد الدايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن غرف العمليات بالمحافظة لم تتلق أي شكاوى بشأن نقص السلع أو الدقيق، بالتزامن مع حالة الطقس السيئ التي تضرب البلاد حاليا.
وأضاف “محمد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن وزير التموين الدكتور علي المصليحي وجه مديريات التموين بتوفير مخزون استراتيجي ‏من الدقيق بكل مخبز يصل إلى ثلاثة أيام تحسبا لسقوط الأمطار، مؤكدا أنه يتم يوميا ضخ كميات كبيرة من السلع التي يصل عددها إلى 26 سلعة متنوعة.
وتابع إنه يوجد إمداد من الشركات بالسلع المختلفة أولا بأول على مدار الساعة، موضحا أن هناك تأكيد من وزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز وكذلك ‏منافذ صرف السلع التموينية للتأكد من انتظام العمل بها ووصول الدعم ‏لمستحقيه بسهولة ويسر.‏

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