"كونتكت المالية القابضة" تتصدر شركات التمويل الاستهلاكي بـ 1.2 مليار جنيه

توك شو
كونتكت القابضة
كونتكت القابضة
Advertisements

قال الإعلامي محمد موسى، إن شركة كونتكت المالية القابضة تصدرت شركات التمويل الاستهلاكي بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال 3 أشهر، وهو ما أعلنت عنه الشركة مؤخرا.


وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الشركة بقيادة سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي للشركة، اعتلت صدارة الشركات خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021 باستحواذها على حصة سوقية 52.92% بقيمة تمويل بلغت 1.249 مليار جنيه، وفقا للتقرير الربع سنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.


وفي سياق آخر، قدم محمد موسى التعازي للرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة سعيد زعتر، لوفاة والدته، داعيا الله أن يتغمد الفقيدة برحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

وظائف جديدة في مجلس الدولة يُعلن عنها لأول مرة.. اعرف الشروط وتفاصيل التقديم

"القبائل والعائلات المصرية" يدشن النسخة الثالثة من سلسلة بناء الوعي (صور)

تشخيص إصابة الشناوي وحمدي فتحي

تعرف على كود سداد رسوم طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

أكرم حسني: أبنائي نقطة ضعفي.. وأحاول أن أكون منفتحًا معهم

موقف الشناوي وفتحي من المشاركة مع مصر حال التأهل لنصف النهائي

رسالة إنسانية.. 6 معلومات عن يوم البيئة الوطني

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة لها