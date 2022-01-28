"كونتكت المالية القابضة" تتصدر شركات التمويل الاستهلاكي بـ 1.2 مليار جنيه

قال الإعلامي محمد موسى، إن شركة كونتكت المالية القابضة تصدرت شركات التمويل الاستهلاكي بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال 3 أشهر، وهو ما أعلنت عنه الشركة مؤخرا.



وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الشركة بقيادة سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي للشركة، اعتلت صدارة الشركات خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021 باستحواذها على حصة سوقية 52.92% بقيمة تمويل بلغت 1.249 مليار جنيه، وفقا للتقرير الربع سنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.



وفي سياق آخر، قدم محمد موسى التعازي للرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة سعيد زعتر، لوفاة والدته، داعيا الله أن يتغمد الفقيدة برحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.