محمد موسى يحذر من تطبيق الرمال البيضاء: أحدث خدعة للنصب الإلكتروني

محمد موسى
محمد موسى
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حذر الإعلامي محمد موسى من تطبيق "الرمال البيضاء" أو الـ "وايت ساندز"، والذي انتشر خلال الفترة الماضية بين العديد من المواطنين بهدف الاستثمار، وكسب الأموال من الإنترنت، عن طريق خطوات سهلة ومهام بسيطة، وتتم عن طريق تقديم مهام سهلة للمستخدمين كمشاهدة الفيديو أو الاشتراك في القنوات أو الإعجاب بالمنشورات أو متابعة الأشخاص والصفحات وغير ذلك.
وكشف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن هذا التطبيق كان عبارة عن موقع لتوزيع حركات مرور للمواقع والمعلنين أو من يرغب في زيادة مشاهدات أو اشتراكات قناته على "يوتيوب" أو المنصات الأخرى، والغريب أن أغلب المواقع المشابهة لهذا الموقع كانت عبارة عن مواقع نصب واحتيال لجمع الأموال وخداع المستخدمين.
وتابع محمد موسى أن هذا الموقع الاحتيالي تصميمه كان بشكل عام يدل على أنه ليس احترافي بالمرة ولا يرقى لأية معايير، لأن من صممه هو شخص ولا يدل على أي احترافية من شأنها أنها تكون في موقع استثمار لربح الأموال.

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