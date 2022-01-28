خبير أمن معلومات: 6 ملايين مصري اشتركوا في تطبيق "الرمال البيضاء"

حذر المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، من تطبيق "الرمال البيضاء" أو الـ "وايت ساندز"، والذي يعد حيلة نصب جديدة على المواطنين، تتم على كل من قام بدفع الأموال في سبيل الاستثمار والحصول على عوائد سريعة، لافتا أن التطبيق أطلق منذ شهر أكتوبر الماضي، ويعتبر محاكاة لتطبيق آخر "سوبر لايكي".

وأضاف المهندس أحمد السخاوي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذه التطبيقات تعتمد على نظام التسويق الشبكي لجذب المواطنين، موضحا أن تطبيق الرمال البيضاء تم تطويره من خلال شركة أمريكية، واعتمد على جمع الأموال وتحويلها لعملات رقمية افتراضية لا يمكن تتبعها أو معرفة مصدر الشخص الذي استقبل تلك الأموال.

وتابع خبير أمن المعلومات، أن هناك 6 ملايين مصر اشتركوا في تطبيق الرمال البيضاء، وبلغت قيمة المبالغ التي دفعوها ما يقرب من 3 إلى 5 مليارات جنيه خلال شهرين فقط، هو رقم ضخم جدا.