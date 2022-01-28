رئيس "كونتكت": نعمل دائما على تحديث الأنظمة داخل الشركة لتلبية احتياجات العملاء

قال سعيد زعتر رئيس مجلس ادارة شركة كونتكت، إن الشركة تتوسع بشكل كبير في السوق بجميع محافظات الجمهورية من خلال افتتاح العديد من الفروع الجديدة خلال الفترة الماضية، لافتا أنه شركته من أقدم الشركات في السوق من عام 2001، معربا عن سعادته باستحواذ الشركة على حصة سوقية 52.92% بقيمة تمويل بلغت 1.249 مليار جنيه.

وأضاف سعيد زعتر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نستهدف تقديم خدمات جيدة للعملاء من خلال خدمة التمويل الاستهلاكي بالإضافة إلى تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها العملاء من تعليم وصحة وتأمين، وتمويل السلع المعمرة.

تابع رئيس مجلس ادارة شركة كونتكت، نعمل باستمرار على تحديث الأنظمة داخل الشركة لتلبية احتياجات العملاء، مضيفا: استطعنا الحصول على أول رخصة للتمويل الاستهلاكي مما أعطي الشركة دفعة قوية لانتشار الشركة بشكل أكبر في السوق.