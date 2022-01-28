خبير: تطبيق الرمال البيضاء استولى على 5 مليارات جنيه من 6 ملايين مصري

قال المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، إن ما يقرب من 6 ملايين مواطن مصري اشتركوا في تطبيق الرمال البيضاء، وهو أحدث وسيلة أو خدعة للنصب الإلكتروني ظهرت خلال الفترة الماضية.



وأضاف السخاوي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن قيمة المبالغ التي دفعها المصريون عبر تطبيق الرمال البيضاء بلغت ما يقرب من 3 إلى 5 مليارات جنيه خلال شهرين فقط، موضحا أن التطبيق أطلق منذ شهر أكتوبر الماضي، ويعتبر محاكاة لتطبيق آخر يحمل اسم "سوبر لايكي".



وتابع، أن هذه التطبيقات تعتمد على نظام التسويق الشبكي لجذب المواطنين، موضحا أن تطبيق الرمال البيضاء تم تطويره من خلال شركة أمريكية، واعتمد على جمع الأموال وتحويلها لعملات رقمية افتراضية لا يمكن تتبعها أو معرفة مصدر الشخص الذي استقبل تلك الأموال.