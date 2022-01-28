رئيس "كونتكت": حصولنا على أول رخصة للتمويل الاستهلاكي أعطتنا دفعة قوية للانتشار

قال سعيد زعتر رئيس مجلس ادارة شركة كونتكت، إن الشركة تعمل باستمرار على تحديث الأنظمة داخل الشركة لتلبية احتياجات العملاء، مضيفا: استطعنا الحصول على أول رخصة للتمويل الاستهلاكي مما أعطي الشركة دفعة قوية لانتشار الشركة بشكل أكبر في السوق.



في سياق منفصل أعرب سعيد زعتر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن سعادته برئاسة اتحاد التمويل الاستهلاكي، لافتا أنه أنتهي من اختيار اللجان للتدريب والإعداد للمقترحات لمراقبة السوق بشكل جيد، وإعداد ميثاق عمل لتوفير الخدمات للعملاء بشكل جيد.

تابع رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت، كما تم الانتهاء من عمل اللوجو الخاص بالاتحاد والموقع الرسمي، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع هيئة الرقابة المالية للاطلاع على جميع شغل وأنشطة الاتحاد، مشيرا إلى أن 27 شركة حصلوا على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.