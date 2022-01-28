رئيس "كونتكت": 27 شركة حصلوا على رخصة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي

كونتكت القابضة
كونتكت القابضة
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قال سعيد زعتر رئيس مجلس ادارة شركة كونتكت، إن 27 شركة حصلوا على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.

تابع سعيد زعتر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، شركة كونتكت تعمل باستمرار على تحديث الأنظمة داخل الشركة لتلبية احتياجات العملاء، مضيفا: استطعنا الحصول على أول رخصة للتمويل الاستهلاكي مما أعطي الشركة دفعة قوية لانتشار الشركة بشكل أكبر في السوق.

تابع رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت،  كما تم الانتهاء من عمل اللوجو الخاص باتحاد التمويل الاستهلاكي والموقع الرسمي، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع هيئة الرقابة المالية للاطلاع على جميع شغل وأنشطة الاتحاد.

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