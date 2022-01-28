هل يحق لأحد الزوجين النظر في هاتف الآخر.. خبيرة أسرية ترد

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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الت الدكتورة داليا كمال استشاري العلاقات الأسرية، إنه  لا يحق لأحد الزوجين النظر في هاتف الآخر لتجنب حدوق مشكلات عديدة بينهما مما يهدد استقرار الأسرة، مشيرة إلى أن الخصوصية في العلاقات الزوجية تعد أحد الركائز الأساسية التي تؤدي إلى تفاهم وتناغم الزوجين وتوفير حياة أكثر هدوءً.  

وأضافت الدكتورة داليا كمال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تعدي أحد الزوجين على خصوصية الطرف الأخر يتسبب في أزمات كثيرة بين الأزواج".

تابعت استشاري العلاقات الأسرية، "زوجات كتيرة بتقول يا ريتني ما شوفت موبيل زوجي أنا كنت مبسوطة وعايشه كويس ومش قادرة أشوفه بعد مشاهدتها للجانب المظلم في حياة زوجها ومعرفتها الكثير من أسراره الشخصية".

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