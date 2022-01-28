خبير أسري: "أصحاب ولا أعز" قدم صورة مخالفة للواقع عن العلاقات الزوجية والصداقات

قال محمد ميزار، المحامي والمتخصص في الشأن الأسري، إن فيلم أصحاب ولا أعز، بطولة منى زكي وإياد نصار وجورج خباز ونادين لبكي، أظهر الأصدقاء كلهم في منتهى السوء، ولم يظهر أحد منهم بشكل إيجابي أبدا، كما لم يحمل أحدهم الخير للآخر.



وأضاف ميزار خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الفيلم أوضح أن هناك نوع من المكاشفة والمصارحة بين الأصدقاء بشكل فج ولا خطوط حمراء فيها وهو مخالف للواقع، كما أظهر أن العلاقة المتوترة بين الزوجين يدفع الزوجة لتناول الخمور، كما أكد الفيلم أن الحرية الممنوحة للأبناء تمنحهم التصريح لممارسة الجنس.



وتابع، أن الفيلم لم يقدم حبكة درامية أو قصة أو مشكلة وبالتالي يقدم حلولا لها، ولكنه كان ذو أحداث متلاحقة وسريعة دون هدف.