خبير أسري: مراقبة الزوجين لهواتف بعضها يخلق المشكلات بينهما

قال محمد ميزار، المحامي والمتخصص في الشأن الأسري، إن مراقبة الزوجين لهواتف بعضهما قد يخلق الكثير من المشكلات بينهما، فمثلا يؤدي لغيرة الزوج من أحاديث زوجته مع الآخرين أو قد يسبب مشكلة بينهما بسبب شكوى الزوجة أو الزوج لوالديهما.



وأضاف ميزار خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الزوج قد يطلع على صور صديقات زوجته في حالة قيامه بتفتيش هاتف زوجته، وهو ما يعد خيانة للأمانة على سبيل المثال، وهو نفس الأمر بالنسبة للزوج.



وتابع الخبير الأسري أن الشرع حرم التجسس على الآخرين بما في ذلك هواتف الزوجين، كما أن القانون يمنع ذلك ويعاقب عليه أيضا، لأن هذا الأمر قد يؤدي للمشكلات زوجية تصل تباعا بالزوجين للانفصال.