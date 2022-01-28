أسعار البنزين اليوم الجمعة 28-1-2022

ننشر أسعار البنزين والسولار والمشتقات النفطية صباح اليوم الجمعة، والتى مازالت مستقرة مع ترقب قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية مع زيادة أسعار النفط لتكسر حاجة الـ 80 دولار خلال الفترة الماضية مع وجود توقعات أن يرتفع السعر للمرة الثانية بنحو 25 قرش، أو تثبيت السعر مع ترقب التطورات الجديدة لحين الاجتماع المقبل بعد 3 شهور.

وتقوم لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى وفى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أكتوبر / ديسمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا كالأتى 7 جنيه للتر البنزين 80 و8.25 جنيه للتر البنزين 92 و 9.25 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر ".

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمى وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل / يونيه 2021 مقابل الفترة يوليو / سبتمبر 2021، واللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري.

أسفرت المعادلة عن زيادة فى سعر خام برنت 7 % وزيادة طفيفة فــى سعر الصرف تقدر بحوالــى 0.1 % وتم تطبيق المعادلة السعرية طبقًا لزيادة سعر خام برنت وسعر الصرف، قامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالى 2020 / 2021 وفى ضوء العوامل السابق الإشارة إليها عاليه أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرش للتر وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية.

قبل إعلان قرار لجنة التسعير التلقائى عن أسعار البنزين الجديدة.. تعرف على استعدادات وزارة التموين لمراقبة محطات الوقود؟