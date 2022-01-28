خبيرة أسرية: نظر الرجل في هاتف زوجته إهانة وخيانة لها

قالت الدكتورة داليا كمال استشاري العلاقات الأسرية، إن نظر الرجل في هاتف زوجته يعد إهانة وخيانة لها، لافتة أن الدين الإسلامي أمرنا بعدم التجسس على الطرف الآخر.

وأضافت الدكتورة داليا كمال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، التجسس في الهواتف يكشف غالبا الجوانب المظلمة في حياة الأشخاص، لافتة أن الزوجة غيورة بطبعها واهتمام الرجل الزائد بهاتفة يدفع المرأة للشك فيه.



تابعت استشاري العلاقات الأسرية، الخصوصية في العلاقات الزوجية تعد أحد الركائز الأساسية التي تؤدي إلى تفاهم وتناغم الزوجين وتوفير حياة أكثر هدوءً، مشيرة أن تعدي أحد الزوجين على خصوصية الطرف الأخر يتسبب في أزمات كثيرة بين الأزواج".