خبيرة أسرية: الاهتمام الزائد بالهاتف يزيد الشك بين الزوجين

قالت الدكتورة داليا كمال استشاري العلاقات الأسرية، إن الاهتمام الزائد بالهاتف يزيد الشك بين الزوجين، مضيفة: الخصوصية في العلاقات الزوجية تعد أحد الركائز الأساسية التي تؤدي إلى تفاهم وتناغم الزوجين وتوفير حياة أكثر هدوءً، مشيرة أن تعدي أحد الزوجين على خصوصية الطرف الأخر يتسبب في أزمات كثيرة بين الأزواج".



وأضافت الدكتورة داليا كمال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المرأة تبحث في هاتف زوجها بدافع خوفها من خيانته أو الزواج بأخرى، مضيفة: شعور الزوجة بالأمان مع زوجها لن يدفعها إلى النظر في هاتفة ومراقبة تصرفاته".

تابعت استشاري العلاقات الأسرية، التجسس في الهواتف يكشف غالبا الجوانب المظلمة في حياة الأشخاص، لافتة أن الزوجة غيورة بطبعها واهتمام الرجل الزائد بهاتفة يدفع المرأة للشك فيه.