خبير أسري: المجتمع حصل على الجوانب السيئة فقط من الهواتف الذكية

قال محمد ميزار، المحامي والمتخصص في الشأن الأسري، إن الأشخاص حصلوا على الجوانب السيئة من الهواتف الذكية فقط، وهو ما يؤدي لحدوث مشكلات بسببها سواء بين الزوجين أو الأصدقاء أو بشكل عام، حيث يقوم البعض بنشر صور الأشخاص مثل قضية الفتاة بسنت أو الفتاة الأوكرانية أو معلمة المنصورة وغيرهم.



وأضاف ميزار خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن واقعة الطالبة بسنت يعد بمثابة جرس إنذار للأهالي للاهتمام بأبنائهم، موضحا "لو كان والد بسنت قدم الدعم الفني لها لما أقدمت على الانتحار".



وتابع أن فيلم أصحاب ولا أعز الذي أثار الجدل مؤخرا، مقتبس من رواية إيطالية بالنص بما في ذلك نفس المأكولات وطريقة تقديمها ومشروبات الخمور وغيرها، موضحا أن الفيلم لم يقدم حبكة درامية أو قصة أو مشكلة وبالتالي يقدم حلولا لها، ولكنه كان ذو أحداث متلاحقة وسريعة دون هدف.