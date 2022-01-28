أميرة عبيد تفتح النار على مفيدة شيحة: اللي عملوكي ونجحوكي رجاله

توك شو
أميرة عبيد
أميرة عبيد
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شنت الإعلامية أميرة عبيد هجوما حاد على الإعلامية مفيدة شيحة بسبب تصريحاتها ضد الرجالة"، بأن مثلث رعب المرأة للرجل جمالها ونجاحها وقوتها".


وقالت الإعلامية أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم: مثلث الرعب اللي بتتكلمي عليه ده هو أساسة راجل.. تقدري يا أستاذة مفيدة تفيدينا بحاجة مفيدة تعلي من شأن البنات بدل ما تحرضهم ضد رجالتهم.. مثلت رعب إيه ؟ هو إحنا عايشين في حرب ولا خلاص المرأة من وجهة نظركم بقت الفامبير".


تابعت: "بصي حواليكي في القناة اللي حققتي فيها نجاحك  هتلقي كل اللي سندك رجالة مديرك في القناة  اللي  ماسك الكاميرا قدامك واللي علمك في المدرسة  واللي علمك أيضًا في الجامعة كل دول رجالة وكمان اللي خلفك ورباكي وكبرك  وقطع من لحمة وإدكي راجل إنتي أصلًا  سبب وجودك راجل.. هل يعقل أن الراجل يستحق يتهان منك بشكل ده، ياريت نفكر كويس في النصايح قبل منقولها عشان الإعلام رسالة والرسالة لازم تكون طيبة الرسالة أمانة".

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